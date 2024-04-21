На время проведения раскопок территорию храма Тхаба-Ерды укрепят каркасом

«Проектом предусмотрена установка временных конструкций снаружи и внутри храма, которые на время предстоящих археологических изысканий поддержат исторические стены и своды», — сказал собеседник.

Напомним, в этом году начаты археологические раскопки вблизи храма «Тхаба-Ерды», которые уже позволили обнаружить следы древнего поселения с восточной стороны от храма, а также различные артефакты. Одним из них стал серебряный зузун VI века.

Партнёрами проекта выступают благотворительные фонды «САФМАР» и «Возрождение».