На время проведения раскопок территорию храма Тхаба-Ерды укрепят каркасом

Комитет по охране объектов культурного наследия Ингушетии согласовал проект противоаварийных работ вблизи храма Тхаба-Ерды. На время раскопок объект укрепят каркасом, сообщили газете «Ингушетия» в комитете.
«Проектом предусмотрена установка временных конструкций снаружи и внутри храма, которые на время предстоящих археологических изысканий поддержат исторические стены и своды», — сказал собеседник.
Напомним, в этом году начаты археологические раскопки вблизи храма «Тхаба-Ерды», которые уже позволили обнаружить следы древнего поселения с восточной стороны от храма, а также различные артефакты. Одним из них стал серебряный зузун VI века.
Партнёрами проекта выступают благотворительные фонды «САФМАР» и «Возрождение».