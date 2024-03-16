На выборах Президента России проголосовала 100-летняя жительница Ингушетии

100-летняя жительница Малгобека Зейда Оздоева приняла участие в выборах Президента России, голосуя на дому, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.
«Зейдат Джабраилова в этом году отметила самую круглую дату в жизни человека — ей исполнялось 100 лет. Малгобекчанка рада, что имеет возможность, не выходя из дома, голосовать за будущее страны», — рассказал собеседник.
Отмечается, что члены УИК совместно с сотрудниками администрации города приехали к жительнице для того, чтобы поздравить ее, вручить подарки и помочь исполнить свой гражданский долг.