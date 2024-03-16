На выборах Президента России проголосовала 100-летняя жительница Ингушетии

«Зейдат Джабраилова в этом году отметила самую круглую дату в жизни человека — ей исполнялось 100 лет. Малгобекчанка рада, что имеет возможность, не выходя из дома, голосовать за будущее страны», — рассказал собеседник.

Отмечается, что члены УИК совместно с сотрудниками администрации города приехали к жительнице для того, чтобы поздравить ее, вручить подарки и помочь исполнить свой гражданский долг.