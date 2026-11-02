Назрановский ФК «Ангушт» завершил сезон 2026 года победой 

Как сообщили газете «Ингушетия» в футбольном сообществе республики, в первом тайме решающую роль сыграл Бекхан Алиев — он оформил голевой дубль, забив на 32-й и 44-й минутах. Два мяча за один тайм обеспечили «Ангушту» комфортное преимущество.

Во втором тайме «Нефтяник» попытался вернуть интригу: на 72-й минуте гости отыграли один мяч. Однако «Ангушт» не позволил сопернику сравнять счет, сохранив преимущество до финального свистка.

Чемпионат второй лиги сезона 2026 официально завершен. «Ангушт» уходит в отпуск — следующие матчи команды болельщики увидят уже в новом сезоне.