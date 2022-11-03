Энергоснабжение

1,5 млн рублей направлено на повышение системной надежности подстанции в Ингушетии

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«Россети Северный Кавказ» завершили установку современной дуговой защиты на подстанции 35/10 кВ в Ингушетии. Проект позволил энергетикам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение 32 тысяч жителей трех населенных пунктов республики, в числе которых столица региона — город Магас.

Кроме того, повышена надежность функционирования 42 расположенных здесь социально значимых учреждений, сообщает пресс-служба компании.

На реализацию технических мероприятий на питающем центре направлено 1,5 млн рублей.

Семь комплектов дуговой защиты смонтированы на первой секции шин 10 кВ комплектного распределительного устройства подстанции. Новые устройства отечественного производства предназначены для мгновенного автоматического обнаружения и ликвидации замыканий на поврежденных участках оборудования.

«Электрическая дуга в энергоустановках может в течение нескольких секунд нанести непоправимый вред дорогостоящему оборудованию. Новая дуговая защита способна мгновенно уловить отклонения параметров в сети, локализовать поврежденное место и устранить распространение замыкания без отключения всей установки, сократив сроки восстановления электроснабжения потребителей до минимума, — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Мы использовали микропроцессорные приборы отечественного производителя. Они обладают отличными характеристиками и впечатляющей надежностью — работают быстро и четко, отвечают отраслевым стандартам и не требуют сложного затратного обслуживания».

Работа проведена в рамках подготовки сетевого комплекса к работе в сложных погодных условиях осенне-зимнего периода 2022/23 гг.

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