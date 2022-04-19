35 приоритетных проектов включены в модель экономического развития субъектов СКФО

В модель экономического развития субъектов СКФО включены 35 приоритетных проектов. Каждый из них с учетом текущих социально-экономических условий требует детальной проработки.

В ходе совещания были рассмотрены возможности корректировки сроков реализации и параметров ряда инвестпроектов.

«Наша экономика испытывает проверку на прочность. Для противодействия негативным влияниям объединились все участники процесса — правительство Российской Федерации, регионы СКФО, полпредство и бизнес. Ключевая задача — понять, где требуется помощь и перенастройка существующих механизмов», — отметил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство рассмотрит возможность выделения дополнительного финансирования для субсидирования процентной ставки по кредитам. Общая стоимость прорывных проектов составит около 1,7 трлн рублей. Их реализация позволит создать порядка 80 тыс. рабочих мест.

В настоящее время 20 проектов уже находятся в предпроектной стадии, восемь — в стадии проектно-изыскательских работ, на семи объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», среди наиболее значимых проектов АО «Кавказ. РФ» в республике — это агрокомплекс «Сунжа» и птицеводческий комплекс «Южный». Планируется, что предприятия станут крупнейшими в своих отраслях в регионе и создадут сотни рабочих мест.

Об этом говорилось на встрече на вице-премьера республики Олега Фурсова с гендиректором компании Хасаном Тимижевым и его первым заместителем Андреем Цемаховичем 9 апреля.