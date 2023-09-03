ММА

Абубакар Местоев из Ингушетии одержал победу на турнире АСА 162 в Краснодаре

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Ингушский боец смешанных единоборств Абубакар Местоев одержал очередную победу на турнире АСА 162 в Краснодаре техническим нокаутом.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта республики, в поединке в легком весе спортсмену противостоял чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка мира, мастер спорта Байзет Хатхоху.

Напомним, Абубакар Местоев боец смешанных единоборств, двукратный чемпион России и вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону.

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