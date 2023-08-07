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Активисты «Движения первых» Ингушетии приняли участие в Хакатоне-2023

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Активисты «Движения первых» Ингушетии приняли участие в Хакатоне-2023 федерального проекта «Код будущего» и завоевали призовые места в финале чемпионата.

Как сообщили в Коммолодёжи республики, первое место заняла команда «Winx» Карабулакской первой школы. Второе место по решению судей предоставлено команде «MetaCode» лицея номер один города Сунжа. Замкнула тройку призёров команда «Outsiders» второй школы Малгобека.

В захватывающих соревнованиях приняли участие 100 команд из более чем 80 школ Ингушетии. Призовой фонд в 1,2 млн рублей был распределен между 10 командами-победителями.

Напомним, хакатоны — это формат соревнований, популярный в сфере IT по всему миру.

 

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