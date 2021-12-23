Али Дударов: «Люди верят Путину и на перспективу готовят вопросы»

Али Дударов, член Общественной палаты Республики Ингушетия, директор ГБУ РРЦ — Магас, отметил, что это очень хорошая традиция, которая сложилась в годы руководства Владимира Путина.

— Люди верят и на перспективу знают, — говорит он, — какую проблему выдвинуть на ежегодную пресс-конференцию, потому что верят в то, что она не останется не замеченной. И на этой конференции, как и на предыдущих, ответы Путина производят очень приятные впечатления.

Мне импонировал ответ Путина на вопрос журналистки НТВ Ирады Зейналовой по поводу войны с Украиной. Он заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, и анонсировал переговоры по вопросам гарантий безопасности, которые состоятся в Женеве в начале 2022 года. «Складывается ощущение, — сказал он, — будто Москву заранее готовят к военной операции в Донбассе». Мол, нас предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, иначе последуют санкции. «А что мы же должны думать об обеспечении безопасности на ближайшую перспективу? Как Россия должна жить с этим, все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут?» Он ещё раз отметил, что в 2014 году не мог отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту. «Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — сказал он.

Понравился вопрос и о демографии. Он выразил озабоченность, что не хватает рабочих рук. По его словам, демография остаётся важнейшей проблемой и с гуманитарной, и с геополитической, и с экономической точки зрения. Он сказал: «Нас 146 миллионов, это совершенно недостаточно для такой большой страны!» Да, проблема остаётся, хотя повысили и материнский капитал, и минимальный размер оплаты труда.

И радует ещё тот факт, что, как сказал Путин, предусмотрено выделить 460 миллиардов рублей на развитие нацпроектов. Это подаёт надежду на повышение социального уровня населения.