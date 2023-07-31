Здравоохранение

Амбулатория на 100 посещений в смену строится в селе Сурхахи Ингушетии

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В сельском поселении Сурхахи Назрановского района, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», ведется строительство амбулатории на 100 посещений в смену.

Контрактная стоимость объекта более 75 млн. рублей. Здание будет двухэтажным, с учетом подвальных помещений, общей площадью 1236 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В медучреждении предусмотрены взрослое и детское отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных специалистов, дневной стационар.

Подрядчик — фирма «Строймонолит». В настоящее время рабочие заняты возведением железобетонного каркаса здания. Впереди — кладка наружных стен и перегородок, кровля, заполнение оконных проемов, внутренняя отделка, коммуникации, говорится в релизе.

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