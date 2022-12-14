Ансамбль «Магас» принял участие в Днях кавказской культуры в Тюмени

Мероприятие прошло при содействии правительства, областной думы и комитета по национальным мероприятиям.

В рамках культурного мероприятия состоялся концерт, который прошел на сцене актового зала колледжа искусств Тюмени. Ансамбль выступил с хореографическими номерами «Ингушский массовый танец», «Девичий», «Парный танец». Украсила концерт своим выступлением народная артистка Ингушетии Зара Аушева.

После концерта состоялся банкет, на котором ингушским артистам были вручены грамоты от представителей ингушской диаспоры.