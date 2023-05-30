Ансамбль народного танца «Ингушетия» отпраздновал 30-летие

По его словам, на праздник были приглашены участники первого состава ансамбля разных поколений, гости из других субъектов страны, представители творческой интеллигенции, министерств и ведомств региона, средств массовой информации, а также жители республики.

Для всех своих почитателей коллектив-юбиляр исполнил лучшие хореографические композиции: «Рассвет в горах», «Ритмы Ингушетии», «Горский танец», «Сванский танец» и старинный ингушский массовый танец.

Поздравили своих коллег по творческому цеху и подарили свои танцы ансамбль «Рябинушка» из Свердловской области, «Кабардинка» из КБР, «Вайнах» из Чечни, «Ватан» из Дагестана, «Алан» из Северной Осетии.

Также на праздничном концерте выступили группа доулистов фольклорного ансамбля песни и танца «Магас», солисты и вокалисты Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.