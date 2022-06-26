Авиасообщение

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля возобновит рейс из Ингушетии в Москву

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля возобновит рейс из Ингушетии в Москву и обратно, сообщает ТАСС со ссылкой на директора аэропорта «Магас» Магомеда Цурова.

«Полеты из Шереметьево в Ингушетию будут осуществляться в 11:05 мск, а из Ингушетии в Москву — в 15:45 мск. На данный момент в Москву есть только один рейс, который осуществляет «Победа», и его недостаточно, пассажиры испытывают неудобства и им приходится летать из других регионов», — сказал Цуров.

По его словам, руководство региона обратилось в авиакомпанию «Аэрофлот» для возобновления рейса.

«Руководство обратилось в «Аэрофлот», поскольку эта авиакомпания является премиальным перевозчиком с хорошим обслуживанием, плюс, существующего рейса нам не хватает. Также по нашей просьбе изменено время вылета на более раннее, поскольку теперь время полета увеличилось и пассажиры, долетев до Москвы в позднее время, испытывают проблемы с трансфером», — добавил Цуров.

Аэропорт «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова расположен в 30 км к северо-востоку от столицы Ингушетии. В него входит аэровокзал с необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, миграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу России.

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