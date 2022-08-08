Оружие

Автомат Калашникова и боеприпасы изъяли у жителя Ингушетии

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Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в домовладении жителя города Назрани и изъяли автомат Калашникова АК-74 (без затворной крышки и без магазина), а также цинковый ящик с 320 боеприпасами, калибра 5,45 мм и 112 боеприпасами, калибра 7,62 мм.

По данному факту в отношении хозяина домовладения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Мужчина задержан в порядке статей 90-91 УПК и водворен в ИВС, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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