Автомат Калашникова и боеприпасы изъяли у жителя Ингушетии

Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с коллегами из УФСБ по Ингушетии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в домовладении жителя города Назрани и изъяли автомат Калашникова АК-74 (без затворной крышки и без магазина), а также цинковый ящик с 320 боеприпасами, калибра 5,45 мм и 112 боеприпасами, калибра 7,62 мм.