Автомобиль Hyundai Solaris стал главным призом на скачках в Ингушетии на кубок Главы республики

В соревнованиях участвовали 66 скакунов английской породы. Все принадлежат жителям Ингушетии. Всего было проведено 6 забегов на дистанции 1200, 1800, 2000 и 2400 метров.

«Пусть все добрые надежды, возлагаемые на это интереснейшее мероприятие, оправдаются, а приобретенный опыт сослужит вам отличную службу. Желаю участникам соревнований яркой победы» — пожелал участникам забегов Калиматов. Также он отметил, что власти региона намерены изучить перспективу обновления ипподрома и впредь уделять внимание развитию благородного вида спорта, сообщает пресс-служба Главы и правительства субъекта.

В первом забеге, посвященном памяти Бембулата Богатырева, ингушского политика, народного депутата, который стоял у истоков образования республики, самой резвой оказалась лошадь по кличке Тамара (владелец — Магомед Дзарахов). Приз в забеге, посвященном первому Герою России Сулумбеку Осканову, получил Салингири Горчханов, владелец скакуна Гражданин. Оба розыгрыша проводились для лошадей двух лет на дистанции в 1200 м.

Третьим этапом стали состязания на 2 км для трехлетних лошадей. Именно в них определился обладатель кубка Главы Ингушетии и владелец призового автомобиля Hyundai Solaris. Победу одержала команда Сулейма Евлоева, хозяина скакуна Казино-Драйв.

Следующий забег на 1800 м был проведен в честь врача-травматолога, первого министра здравоохранения Ингушетии Тамерлана Горчханова, погибшего в 1994 году. Лучшей в дерби стала Ан Жур Элли (владелец — Мовсар Дзагиев).

В рамках программы также прошли специальные забеги: первый, приуроченный к 29-летию Ингушетии, на 2400 м среди лошадей 4-х лет и старше, второй — на преодоление дистанции в 2 км полукровными скакунами — был посвящен Городу воинской славы Малгобеку. Лучшими стали Казино-Стар Мухажира Даурбекова и Француз Адама Картоева, соответственно.

Все победители и призеры получили кубки и денежные призы. Мероприятие прошло при финансовой поддержке Национального фонда развития Ингушетии.