Автопарк станций скорой помощи Ингушетии пополнился 16 машинами

«Автомобили класса «В» поступили в республику за счет средств резервного фонда федерального правительства. Поставка еще одной машины ожидается к 1 октября 2021 года», — сказал собеседник издания.

Как заявил Калиматов, пандемия лишний раз показала, что скорая помощь является одной из самых значимых служб здравоохранения. От слаженных действий фельдшеров зачастую зависит жизнь человека.

«Поэтому мы делаем самое меньшее, что мы можем сделать для людей, которые первыми лицом к лицу сталкиваются с болезнью и переносят колоссальные нагрузки, вручаем для сотрудников нашей скорой помощи ключи от 16 новых автомобилей, поступивших в республику по распоряжению правительства России», — сказал руководитель субъекта.

Обновление парка автомобилей скорой помощи проводится по поручению Президента Владимира Путина, которое он дал в своем послании Федеральному собранию. Программа рассчитана на 2021-2024 годы. Благодаря этому автопарк региональных станций скорой помощи и других лечебных учреждений постоянно обновляется.

Полученные кареты скорой помощи оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы, машины имеют высокую проходимость и могут, при необходимости, преодолеть любое бездорожье.

Ключи от новых машин были вручены главным врачам Республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи, Сунженской станции скорой медицинской помощи, Малгобекской районной станции скорой медицинской помощи, Карабулакской городской больницы и участковой больницы села Галашки.

По данным регионального правительства, скорая и неотложная медицинская помощь в республике представлена тремя станциями и тремя отделениями, которые оснащены 107 автомобилями скорой медпомощи с системами ГЛОНАСС.

Укомплектовано 145 общепрофильных бригад, в том числе 65 врачебных. Укомплектованность бригад СМП врачами в Ингушетии составила 62,6%, средним медперсоналом — 97,1%. За 2021 год выполнено 90 тыс. выездов. Время доезда скорой помощи до пациента составляет 20 минут в 99% случаев.