Происшествие

Бандгруппа разыскиваемая за нападение на полицейских заблокирована в Ингушетии, идет бой

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В селении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии идет перестрелка между силовиками и подозреваемыми в нападениях на полицейских 27 марта и 3 апреля этого года, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Члены бандгруппы взяты в кольцо. Они заблокированы в частном доме, при  попытке их задержания оказали вооружённое сопротивление, в настоящее время идет бой. Информации о погибших и пострадавших в настоящее время нет», — сказал источник.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов вышли на след бандгруппы на территории кошары на окраине села.

Как ранее сообщали газете «Ингушетия» в пресс-службе УФСБ по региону в среду, сотрудники управления вместе с региональной полицией в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в рамках контртеррористической операции, нашли тело неустановленного мужчины, «внешне схожего с Коттоевым М. А-Г., 1997 г. р». Рядом с трупом обнаружены автомат Калашникова, калибра 7,62 мм, подствольный гранатомет ГП-25 с боеприпасами к нему, гранаты Ф-1, сказал сотрудник пресс-службы.

Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию остальных членов бандгруппы. Речь идет о четырех разыскиваемых. Изначально их было шесть.

27 марта неизвестные напали на пост ДПС Волга −14 на границе Ингушетии и Северной Осетии, в результате нападения были ранены двое полицейских. 3 апреля та же группа обстреляла стражей правопорядка на территории кошары в Малгобекском районе. Легкое ранение получил лейтенант полиции.

 29 марта на бетонных столбах был обнаружен труп одного из подозреваемых Эльдиева, который скончался от полученных ранений при перестрелке с силовиками на посту.

Накануне в Малгобекском районе был введён режим КТО.

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