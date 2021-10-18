Туризм

Башни в Ингушетии поразили — телеведущая Екатерина Андреева

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Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева в социальной сети порадовала поклонников серией фотоснимков, сделанных в горной Ингушетии.

«Башни в Ингушетии поразили. Простота, красота, мощь. И как люди смогли это все в горах создать?», — задается вопросом Андреева на своей странице в Instagram.

Поистине, человеческие возможности при определенных обстоятельствах огромны, считает она.

«Так будем верить в свои силы и делать то, что нужно и будь что будет. И тогда башни наших мечтаний, желаний, любви, дружбы, будут расти и, главное, стоять дооооолгоооо...», — написала популярная телеведущая.

Поклонники оценили публикацию. Один из них оставил такой комментарий: «Красота, мощь и спокойствие! Башни прекрасны! И сравнение замечательное!». Другой не преминул подчеркнуть, что и сама Андреева выглядит замечательно, как всегда.

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