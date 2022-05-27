Берега рек Асса и Назранка в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»

«В эти выходные, 28 мая, Минприроды Ингушетии объявляет о проведении субботника. Участники эко-субботника разделятся на 2 группы, которые распределятся на 2 участка — берег реки Назранка на территории Назрановского района и реки Асса в сельском поселении Галашки. Участникам субботника министерство предоставит весь необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки, инструменты», — говорится в сообщении.

Все собранные отходы будут отсортированы и сданы в переработку.

Начало субботника в 10 часов утра.

«Вода России» — это Всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов России. Ингушетия не первый год принимает участие в данной акции и последние несколько лет подряд занимает лидирующие места в рейтинге регионов-участников.