Боксеры-профессионалы передали в музей дворца спорта «Магас» Ингушетии чемпионские пояса

Новые трофеи для музея принимали заместитель министра спорта республики Магомед Машхоев и директор ДС «Магас» Муса Алхазуров, отметив спортсменов благодарностями.

Напомним, что Исмаил Илиев (14-3-1) является обладателем титула чемпиона IBF Baltic, чемпионом по версии WBC International.

Али Измайлов — мастер спорта России. Среди профессионалов действующий чемпион США по версии IBF USBA (2022 — н. в.), и бывший чемпион по версии WBO Global (2020–2021) в полутяжелом весе.