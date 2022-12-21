Боксеры-профессионалы передали в музей дворца спорта «Магас» Ингушетии чемпионские пояса
Боксеры-профессионалы Исмаил Илиев и Али Измайлов передали в музей дворца спорта «Магас» в городе Назрани Ингушетии свои чемпионские пояса, сообщает пресс-служба спортивного комплекса.
Новые трофеи для музея принимали заместитель министра спорта республики Магомед Машхоев и директор ДС «Магас» Муса Алхазуров, отметив спортсменов благодарностями.
Напомним, что Исмаил Илиев (14-3-1) является обладателем титула чемпиона IBF Baltic, чемпионом по версии WBC International.
Али Измайлов — мастер спорта России. Среди профессионалов действующий чемпион США по версии IBF USBA (2022 — н. в.), и бывший чемпион по версии WBO Global (2020–2021) в полутяжелом весе.