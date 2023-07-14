Более 1,3 кг сильнодействующих веществ изъяли полицейские у жителя Ингушетии

Мужчина был задержан в январе текущего года в городе Малгобеке. В ходе личного досмотра у него обнаружен черный пакет с 96 флаконами белого цвета с жидкостью внутри, которая, согласно заключению эксперта, содержит в своем составе 963,80 граммов тропикамида.

Также в пакете находилось 549 капсул желтого цвета и 518 таблеток бледно-розового цвета, содержащих 235,97 и 165,66 гр. прегабалина и трамадола соответственно. Всего изъято 1365,43 граммов сильнодействующих веществ.

Задержанный находится под стражей. Уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК России направлено в Малгобекский городской суд, говорится в релизе.