Более 1,5 тыс. домов могут оказаться в зоне подтопления в Ингушетии

По его словам, при неблагоприятных условиях в зоне подтопления могут оказаться 1162 дома в четырех населенных пунктах: городах Сунже и Карабулаке, сельском поселении Троицкое Сунженского района и селе Тамариани Джейрахского района (при проливных ливневых дождях). А также 7 участков автомобильных дорог и 6 мостов.

Чрезвычайным ведомством проведена корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, схема эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, организована работа противопаводковой комиссии, которая занимается мониторингом водохозяйственных объектов на предмет их готовности к пропуску паводковых вод, разработан и направлен в муниципалитеты план по смягчению рисков, утвержденный руководителем субъекта.

«Муниципальным образованиям необходимо согласно рекомендациям провести работы по очистке русел рек и подмостовых пространств, а также по устройству ливневой канализации. Сейчас самая главная задача для нас — обеспечить безопасность людей и их имущества, чтобы никто не пострадал, предотвратить повторение ситуации 2020 года, когда прорвало дамбу в селе Троицкое и жители Сунженского района понесли ущерб», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, что паводкоопасный период в регионе наступает во второй половине апреля и достигает пика в конце мая — начале июня, с выпадением осадков и повышением температурного режима в горах. Достижение критических отметок ожидается при наложении ливневых осадков на таяние снега как сезонного, так и высокогорного в период до конца августа.

На 20 марта паводковая обстановка на территории региона не вызывает опасений, уровни воды на основных реках (Асса, Сунжи, Армхи) не превышают опасных значений.

Для контроля за гидрологической обстановкой на территории республики готовы к работе два стационарных гидропоста и 5 временных. Также мониторинг уровня реки Сунжа проводит измерительный комплекс «Эмерсит М», предназначенный для дистанционного контроля, предусмотрено использование беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России по Ингушетии.

В целях предотвращения возможных опасных последствий паводка в республике сгруппированы силы и средства функциональных подсистем и территориального органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 13 марта проведен смотр их готовности, а 15 марта прошло всероссийское командно-штабное учение, в ходе которого специалисты получили практические навыки в организации и проведении аварийно-спасательных работ при угрозе затопления.

На случай возникновения ЧС, в республике отведены финансовые и материально-технические ресурсы. Консолидированный финансовый резерв в этих целях составляет более 101 млн руб.