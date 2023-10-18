Более 2 тыс. ученических мест будет создано в четырех новых школах в Ингушетии

На заседании республиканского правительства, исполняющий обязанности премьер-министра региона Магомед Евлоев отметил, что в будущем году планируется ввести в строй четыре школы в городе Назрани на 720 мест, в сельских поселениях Плиево Назрановского района (720), Южное Малгобекского района (320) и Берд-Юрт Сунженского района (250 мест).

Премьер напомнил, что в республике с каждым годом увеличивается количество учащихся и задача властей создать им комфортные условия.

«В рамках реализации нацпроекта «Образование» мы расширяем и наращиваем образовательную инфраструктуру в регионе. Комплексное развитие школ включает в себя возведение и обновление здания, закупку современного оборудования и самое важное — повышение квалификации учителей. Все это позволяет создать комфортную образовательную среду. К концу этого года мы планируем ввести в эксплуатацию 11 школ на 6 458 ученических мест и начинаем строительство 4-х школ с завершением в 2024 году», — цитирует Магомеда Евлоева пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.