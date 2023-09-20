Более 200 обращений от абонентов поступило в интернет-приемную гендиректора «Газпром межрегионгаз Назрань»

Отмечается, что интернет-приемная один из ресурсов обратной связи газоснабжающей компании, позволяющий клиентам направлять обращения и получать ответы по актуальным для них вопросам в режиме электронной связи без посещения офисов.

Интернет-приемная является одним из ресурсов обратной связи поставщика газа, где клиенты могут направить свои обращения по актуальным для них вопросам по электронной связи и получить ответ, не посещая офис. Основные темы обращений-перерасчет за услугу газоснабжения, уведомление поставщика газа о смене собственника жилья и переход на электронные квитанции.

Обращения, распределенные по темам, поступают к ответственному исполнителю, который готовит ответ и направляет его заявителю. Задачи, связанные с обращениями, находятся под контролем генерального директора.