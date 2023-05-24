Более 52 тыс. жителей Ингушетии выбрали общественные пространства для благоустройства

«Свой выбор уже сделали 52 200 человек. Самую высокую активность проявили жители городов Сунжа, Малгобек, Карабулак, а также Малгобекского района», — сказали в Минстрое республики.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что население проявляет значительный интерес к выбору общественных пространств и стимулом для них стало наглядное преображение территорий, за которые они голосовали в 2021 и 2022 годах.

«Каждый год в разных населенных пунктах появляются новые места для отдыха детей и взрослых, благоустраиваются улицы. Программа «Комфортная городская среда» помогает муниципалитетам решать вопросы, связанные с развитием города или села, на которые у них не хватает бюджетных средств. И считаю, что этот нацпроект является для глав администраций большим подспорьем. У нас осталась еще одна неделя. Хочу поблагодарить жителей Сунжи, Малгобека, Карабулака, Малгобекского района за проявленную активность в голосовании и призываю последовать их примеру всех остальных жителей республики», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Напомним, что проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте вашего муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах.