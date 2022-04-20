Более 60 жителей Ингушетии добровольно участвуют в защите государственной границы России

Об этом сообщил представитель Пограничного управления ФСБ России по региону Евгений Ильин на заседании под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

По словам Ильина, создано 6 добровольных народных дружин, в которые входят жители таких населенных пунктов, как Эзми, Ляжги, Шоани, Бишт, Таргим, Гули Джейрахского района. 14 из них в 2021 году поощрены наградами, в том числе 6 — главой администрации горного района по ходатайству начальников подразделений пограничной охраны.

Также на заседании были рассмотрены вопросы создания необходимых условий обеспечения безопасности России в пограничном пространстве в пределах субъекта, военно-патриотического воспитания молодежи и незаконной миграции, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, по территории республики проходит участок государственной границы России с Грузией.

Отметим, что в декабре прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы России.

Документ закрепляет возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.