Более 60 жителей Ингушетии добровольно участвуют в защите государственной границы России
62 жителя горных сел Ингушетии добровольно участвуют в защите государственной границы России. Для их стимулирования из бюджета республики выделено 100 тыс. рублей.
Об этом сообщил представитель Пограничного управления ФСБ России по региону Евгений Ильин на заседании под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина.
По словам Ильина, создано 6 добровольных народных дружин, в которые входят жители таких населенных пунктов, как Эзми, Ляжги, Шоани, Бишт, Таргим, Гули Джейрахского района. 14 из них в 2021 году поощрены наградами, в том числе 6 — главой администрации горного района по ходатайству начальников подразделений пограничной охраны.
Также на заседании были рассмотрены вопросы создания необходимых условий обеспечения безопасности России в пограничном пространстве в пределах субъекта, военно-патриотического воспитания молодежи и незаконной миграции, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.
Напомним, по территории республики проходит участок государственной границы России с Грузией.
Отметим, что в декабре прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, о предоставлении мер поддержки и льгот гражданам, участвующим на добровольных началах в защите государственной границы России.
Документ закрепляет возможность применять к указанным гражданам меры поддержки, материальное стимулирование, льготы и компенсации, действующие в отношении народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.