Более 600 граммов героина изъяли правоохранители Ингушетии

Сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии, в ходе осмотра нежилого помещения, используемое жителем Малгобека, обнаружили и изъяли сыпучее вещество, которое, как установлено экспертизой, представляет собой героин — 606,03 гр.