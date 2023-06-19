Более 600 граммов героина изъяли правоохранители Ингушетии
Сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии, в ходе осмотра нежилого помещения, используемое жителем Малгобека, обнаружили и изъяли сыпучее вещество, которое, как установлено экспертизой, представляет собой героин — 606,03 гр.
Также правоохранителями изъяты электронные весы «Leemax LMX-F400».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России и составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).
Мужчина водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по республике.