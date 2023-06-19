Наркотики

Более 600 граммов героина изъяли правоохранители Ингушетии

0

Сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии, в ходе осмотра нежилого помещения, используемое жителем Малгобека, обнаружили и изъяли сыпучее вещество, которое, как установлено экспертизой, представляет собой героин — 606,03 гр.

Также правоохранителями изъяты электронные весы «Leemax LMX-F400».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России и составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Мужчина водворен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
По решению Путина младшего из трех братьев Евлоевых из Ингушетии, участвующих в СВО, отправят домой
В МЧС сообщили о подтоплении свыше 60 домов в результате ливня в Ингушетии
Борец из Ингушетии стал серебряным призером первенства Европы в Албании
Руководитель АГЗС в Ингушетии отработает 200 часов за оказание небезопасных услуг
В столице Ингушетии проведут межведомственную профилактическую операцию «Подросток»
В Ингушетии проверили лесопатологическое состояние лесов
В Ингушетии на 87% выполнен план весеннего призыва граждан на военную службу
Мэр Карабулака ушел в отставку после трехлетней работы
Юношеская команда «Ангушт» из Ингушетии одержала волевую победу в Грозном
ЕГЭ по информатике и ИКТ в Ингушетии сдают 130 выпускников 
Мэрия Магаса объявила конкурс на лучший видеоролик о вреде наркотиков

Главное

Яндекс.Метрика

 