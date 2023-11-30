Инвестпроекты

Четыре проекта одобрили на заседании инвестиционного совета Ингушетии

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Четыре из семи проектов одобрили на заседании инвестиционного совета региона под руководством Главы субъекта Махмуд-Али Калиматова. Это завод по производству комплектующих для светопрозрачных конструкций, придорожное кафе «Легенды гор», завод по производству бытовой химии, организация по выращиванию зерновых и масличных сельскохозяйственных культур, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«В общей сложности эти инвестиционные проекты создадут почти 400 рабочих мест в республике. При принятии решения о реализации обращал внимание, в частности, на экологическую составляющую. С промышленностью всегда необходимо быть осторожными, особенно по части отходов, поскольку это наносит колоссальный вред экологии», — отметил руководитель субъекта.

Что касается трех других представленных проектов, которые были рассмотрены, инвесторам необходимо доработать свои бизнес-планы. Глава региона пообещал бизнесменам, что будет еще одна встреча.

«Наша цель — создать комфортную среду для бизнеса, а не препятствовать ему работать. Не будем забывать, что инвесторы платят налоги, которые поступают в региональную казну. Все это позволит нам увеличить доходы республики», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

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