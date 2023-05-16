Число субъектов МСП в Ингушетии увеличилось в 2,5 раза

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, в минувшем году республика достигла целевых показателей по развитию малого и среднего бизнеса. Этого удалось добиться благодаря работе республиканского Фонда поддержки предпринимательства. Им предоставлены займы двум самозанятым гражданам и 10 субъектам МСП на общую сумму 28 млн рублей.

Также поддержку предпринимателям оказывает центр «Мой бизнес», которым в 2022 году были предоставлены не финансовые услуги 233 самозанятым жителям республики, 2 691 физическому лицу, заинтересованному в открытии собственного дела и развитии бизнеса. Помощь была оказана и 177 субъектам МСП.

Одной из важных мер по развитию предпринимательства в регионе является именно финансовая поддержка в виде грантов. За 2022 год 12 субъектам МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, была выделено 3,03 млн рублей. Предоставлены поручительства Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии 3 субъектам МСП, что позволило привлечь заемные средства на общую сумму 3,1 млрд рублей.

Отмечается, что в рамках создания благоприятных условий для ведения бизнеса в республике был принят Закон о снижении налоговой ставки с 6 % до 2 % для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве налогообложения «доходы».

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что развитие предпринимательства является важным фактором экономического роста и социального развития республики.

«Предоставление финансовой и не финансовой поддержки предпринимательству, создание благоприятных условий для бизнеса — это одна из главных задач властей региона. Реализация подобных мероприятий позволяет улучшить экономический климат в республике и повысить уровень жизни населения. Сегодня наша республика продолжает активно работать над развитием предпринимательства и созданием комфортной среды для ведения бизнеса в регионе. Достижение целевого показателя развития этого направления является важным шагом на пути к экономическому росту и стабильности», — отметил Калиматов.