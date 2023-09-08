Юбилей

Дагестанские народы по праву считают Расула Гамзатова национальным достоянием — Глава Ингушетии

0

Самому талантливому и известному дагестанскому поэту, человеку большой души Расулу Гамзатову исполнилось бы сегодня 100 лет, отметил в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя субъекта, итоги его жизни и литературной деятельности давно подведены и оценены по достоинству многочисленными исследователями его творчества и биографии.

«Я же могу сказать только одно — нельзя создавать такие произведения без глубокой любви к человеку, к своему народу и Родине. Поэтому его стихи и находят до сих пор отклик в душе каждого человека. Дагестанские народы по праву считают Расула Гамзатова национальным достоянием», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава считает, что Расул Гамзатов был переполнен любовью к людям и готов был объять своими чувствами весь мир, и ему нравятся следующие его строки:

Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на земле».

Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,
Чтоб на гербе страны Любви слились
В пожатии одна рука с другою.

Во флаг, который учредит страна,
Хочу, чтоб все людские племена
В стране Любви убежище просили.

«Прекрасные, объединяющие людей строки. Такие поэты, как Расул Гамзатович — на все времена»,  - добавил Глава республики.

Он поздравил коллегу Сергея Меликова и весь дагестанский народ с юбилеем великого поэта Расула Гамзатова, подчеркнув: «Пусть не иссякает такими талантами дагестанская земля».

Расул Гамзатович Гамзатов — советский поэт, публицист, переводчик, политический деятель, прославивший своим творчеством родной Дагестан на весь Советский Союз. Песни на его стихи были исполнены популярными советскими артистами эстрады. Он родился 8 сентября 1923 года.

Жизнь Расула Гамзатовича была на редкость насыщенной и интересной. Он много путешествовал по СССР, встречаясь с поклонниками своего творчества. Его литературная деятельность всегда тепло воспринималась на государственном уровне, подтверждением чего стали многочисленные награды и премии.

Здоровье дагестанского поэта сильно ухудшилось после смерти любимой супруги, с которой он прожил более полувека. Положение ухудшала и болезнь Паркинсона, которая крайне тяжело подвергалась лечению. Датой кончины Гамзатова стало 3 ноября 2003 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Энергетики Ингушетии завоевали «серебро» спартакиады «Россети Северный Кавказ»
Житель Ингушетии сознался в убийстве годовой давности
На Мемориале памяти и славы Ингушетии прошел квест «Дальневосточная победа»
Меры господдержки оказали влияние на развитие АПК Ингушетии - Банк России
В краеведческом музее Ингушетии планируют проводить встречи народных мастеров
Ингушским школьникам рассказали о героях Отечественной войны 1812 года
В аппарате УПЧ в Ингушетии открыли горячую линию по мониторингу соблюдения прав на выборах
Творческие коллективы Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Российский берег. Осенняя феерия online»
За хранение гранаты житель Ингушетии приговорен к трем годам колонии
В сбыте контрафактного алкоголя подозревается жительница Ингушетии
В Ингушетии развернут мобильные медкомплексы для вакцинации населения

Главное

Яндекс.Метрика

 