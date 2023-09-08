По словам руководителя субъекта, итоги его жизни и литературной деятельности давно подведены и оценены по достоинству многочисленными исследователями его творчества и биографии.

«Я же могу сказать только одно — нельзя создавать такие произведения без глубокой любви к человеку, к своему народу и Родине. Поэтому его стихи и находят до сих пор отклик в душе каждого человека. Дагестанские народы по праву считают Расула Гамзатова национальным достоянием», — написал Махмуд-Али Калиматов.

Глава считает, что Расул Гамзатов был переполнен любовью к людям и готов был объять своими чувствами весь мир, и ему нравятся следующие его строки:

Хочу любовь провозгласить страною,

Чтоб все там жили в мире и тепле,

Чтоб начинался гимн ее строкою:

«Любовь всего превыше на земле».

Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя

И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,

Чтоб на гербе страны Любви слились

В пожатии одна рука с другою.

Во флаг, который учредит страна,

Хочу, чтоб все людские племена

В стране Любви убежище просили.

«Прекрасные, объединяющие людей строки. Такие поэты, как Расул Гамзатович — на все времена», - добавил Глава республики.

Он поздравил коллегу Сергея Меликова и весь дагестанский народ с юбилеем великого поэта Расула Гамзатова, подчеркнув: «Пусть не иссякает такими талантами дагестанская земля».

Расул Гамзатович Гамзатов — советский поэт, публицист, переводчик, политический деятель, прославивший своим творчеством родной Дагестан на весь Советский Союз. Песни на его стихи были исполнены популярными советскими артистами эстрады. Он родился 8 сентября 1923 года.

Жизнь Расула Гамзатовича была на редкость насыщенной и интересной. Он много путешествовал по СССР, встречаясь с поклонниками своего творчества. Его литературная деятельность всегда тепло воспринималась на государственном уровне, подтверждением чего стали многочисленные награды и премии.

Здоровье дагестанского поэта сильно ухудшилось после смерти любимой супруги, с которой он прожил более полувека. Положение ухудшала и болезнь Паркинсона, которая крайне тяжело подвергалась лечению. Датой кончины Гамзатова стало 3 ноября 2003 года.