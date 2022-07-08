Дело экс-министра образования Ингушетии о махинациях при оснащении технопарка дошло до суда

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК России (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства)», — сказал представитель главка.

По его данным, в ноябре-декабре 2018 года между Минобрнауки и ООО «Аликом ИНК» заключены госконтракты на общую сумму около 37 млн рублей на поставку оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум».

В декабре 2018 года обвиняемый подписал документы с ложными сведениями о поставке оборудования, несмотря на то, что фактически он не поставлено. Затем перечислил денежные средства данной коммерческой организации.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в отношении гендиректора ООО «Аликом ИНК» возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которое в настоящее время с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Детский технопарк «Кванториум» открыли в столице субъекта Магасе в декабре 2018 года. Он создан на базе одного из крупнейших школ — столичного центра образования. Ожидалось, что технопарк позволит охватить дополнительным образованием не менее 800 детей, выявлять у детей талант и интерес к инновационному и техническому творчеству, создавать для них системы мотивации и дальнейшего сопровождения.

Общая стоимость проекта — 84 млн руб., из них порядка 79 млн руб. выделено из федерального бюджета, в основном на приобретение высокотехнологического оборудования.