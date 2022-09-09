Мошенничество

Дело о незаконном получении 4,3 млн руб. из фонда соцстраха Ингушетии передано в суд

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Местную жительницу будут судить по делу о крупном мошенничестве при получении выплат из регионального фонда социального страхования России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, злоумышленница в 2009 году представила в региональное отделение фонда социального страхования подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья», — сказал представитель ведомства.

По его информации, на самом деле же женщина никогда на предприятии не работала и травму не получала. На основании фиктивных документов обвиняемая в течение 11 лет незаконно получала страховые выплаты на общую сумму более 4,3 млн рублей.

62-летней пенсионерке инкриминируют ч. 4 ст. 159. 2 УК России (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).
Уголовное дело, возбужденное по материалам регионального управления ФСБ, дошло до Магасского районного суда.

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