В своем обращении он отметил, что «этот праздник символизирует исторический путь становления государственности региона, отражает непростую судьбу его многонационального народа и нацеленность на благополучное будущее».

«Ингушетия сегодня является одним из самых развивающихся субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Благодаря значительному потенциалу в самых разных сферах, республика продолжает успешную работу по реализации национальных, а также «прорывных» проектов, вошедших в модель экономического развития региона. Последовательно решаются задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание рабочих мест», — подчеркнул Юрий Чайка.

Он выразил уверенность, что современная история региона будет пополняться новыми достижениями и большими победами.

«В этот праздничный день желаю вам благополучия, счастья и успехов во всех добрых начинаниях во имя процветания Ингушетии и нашей великой Родины — России», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте полпредства.