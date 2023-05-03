Депутат Анна Кузнецова окажет содействие в лечении жестоко избитой девочки из Ингушетии

«Сегодня буквально взорвали комментариями канал по поводу малышки из Ингушетии. Начали выяснять — беда... Ребенок в тяжелом состоянии, со следами жестокого обращения, пока невозможно перевезти в другую клинику, но на связи с докторами. Девочке всего 4 года... А у нас и надзорных ведомств много вопросов в том числе — к органам опеки и попечительства, всей системе профилактики», — написала Кузнецова.

Он считает, что действиям всех причастных к случившемуся должна быть дана оценка.

«Мы рассчитываем на это — расследование взял на личный контроль председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин, также мы обратились и в Генеральную прокуратуру России. Но главное сейчас — спасти ребенка. Мы на связи с Минздравом республики, прокуратурой, другими ведомствами, общественными организациями. Проводим переговоры с ведущими федеральными клиниками, которые могут помочь девочке. Постараемся сделать всё, что только возможно», — отметила парламентарий.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее на днях в городе Малгобеке с избиением четырехлетнего ребенка «вопиющим случаем человеческой жестокости».

«В семье, где безнравственный образ жизни стал нормой, измывались над четырехлетней девочкой, медики оказывают ей всю необходимую помощь для восстановления», — отметил Калиматов.

«Я обещаю, что мы будем преследовать их по всей строгости закона. Сейчас я говорю о попустительстве и недобросовестной работе участкового инспектора, органов опеки, инспекции по делам несовершеннолетних, а также о безразличном отношении соседей и родственников этой семьи к тому, что творилось с детьми в этом доме», — добавил Глава.

Отметим, что телесные повреждения девочке, предположительно, причинили ее 31-летняя мать и бабушка, проживающие с пострадавшей, в ходе распития спиртных напитков. С места происшествия стражи правопорядка изъяли бутылки со спиртным. Суд заключил под стражу мать ребенка.