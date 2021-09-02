Депутат Магомед Тумгоев поздравил учащихся и преподавателей Назрановской школы с началом учебного года

Выступая на торжественной линейке, депутат пожелал школьникам «успехов в учебе, стремления к знаниям и неустанного самосовершенствования», сообщил «Ингушетии» представитель учебного заведения.

Он отметил, что преподаватели и гости праздника постарались сделать этот день запоминающимся особенно для тех, кому в новом учебном году доведется впервые сесть за парту.

Напомним, в мае 2008 года, «за внедрение инновационных образовательных программ» Насыр-Кортская школа стала победителем конкурса среди общеобразовательных учреждений республики.