День Победы

Депутаты парламента Ингушетии приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы»

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Зампред Народного собрания Ингушетии Аза Хашиева, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов, член комитета по образованию, науке и культуре Ахмед Дидигов приняли участие в международной патриотической акции «Диктант Победы» в Горском кадетском корпусе.

Отмечается, что в республике акция прошла в башне Согласия, на базе Ингушского государственного университета и многих других площадках. Всего в регионе организована 61 площадка.

Все участники «Диктанта Победы» получат сертификаты. Победители федерального этапа будут приглашены на парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Напомним, «Диктант Победы» — это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция проводится по инициативе партии «Единая Россия» в пятый раз.

 

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