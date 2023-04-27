Депутаты парламента Ингушетии приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы»

Отмечается, что в республике акция прошла в башне Согласия, на базе Ингушского государственного университета и многих других площадках. Всего в регионе организована 61 площадка.

Все участники «Диктанта Победы» получат сертификаты. Победители федерального этапа будут приглашены на парад 9 мая на Красной площади в Москве.

Напомним, «Диктант Победы» — это всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. Впервые «Диктант Победы» провели 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция проводится по инициативе партии «Единая Россия» в пятый раз.