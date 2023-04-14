Девять раз судимый за кражи житель Ингушетии попался на хищении конфет Merci

Участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали и доставили в отдел 9 раз судимого за кражи жителя сельского поселения Яндаре Назрановского района.

Мужчина в содеянном сознался, конфеты вернул. Ему в очередной раз вменяется ч. 1 ст. 158 УК России (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).