Антитеррор

До 15 лет тюрьмы грозит жителю Ингушетии за вербовку в террористические организации

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Житель Ингушетии ответит в суде за вербовку в террористические организации и пропаганду терроризма. Фигуранту грозит до 15 лет заключения, сообщили в правоохранительных органах.

«Подозреваемый решил создать вооруженное формирование в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений террористического характера, в том числе ведения вооруженной борьбы против российской государственности и установления на территории Ингушетии законов шариата», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина в мессенджере «Телеграм» прислал местному жителю ссылку на канал «Крепость Имана» и пояснил, что указанный канал посвящен деятельности «братьев» из запрещенной в России МТО «Исламское государство».

Сообщается, что таким образом фигурант вовлек мужчину в деятельность террористической организации, после чего последний добровольно принес присягу (баят) находящемуся за пределами территории России лидеру международной террористической организации Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курейши.

Отмечается, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений террористического характера).

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