До 5 тыс. трансформаторов в год планируется выпускать на заводе в Ингушетии

По его словам, реализация инвестиционного проекта позволит создать до 150 новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет и повысить инвестиционную привлекательность Ингушетии.

Дорджиев отметил, что строительство завода будет вестись на территории промышленно-инвестиционной площадки в городе Карабулаке. Предполагается, что его производственные мощности будут составлять до 5 тыс. трансформаторов в год.

После выхода на проектную мощность инвестор планирует поставлять продукцию не только в субъекты России, но также в страны СНГ и Ближнего Востока.

Руководитель региона считает, что создание комфортного инвестиционного климата, льготных программ позволило властям республики привлечь новых инвесторов.

«Но на достигнутом нельзя останавливаться. Особенно сейчас. В период санкционного давления, мы обязаны развивать собственные производства, которые позволят нам не только обеспечить себя необходимой продукцией, но также и регионы России. Инвестиционный портфель республики должен расти ежегодно», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-служба Глава и правительства Ингушетии.