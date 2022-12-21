До конца года малоимущим семьям мобилизованных из Ингушетии выплатят по 10 тыс. рублей

Об этом в ходе рабочей встречи Махмуд-Али Калиматову сообщил руководитель ведомства Хаджибекир Муталиев.

По его словам, министерством готовится список малоимущих семей мобилизованных, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум, для оказания им единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей. Выплаты будут осуществлены до конца текущего года.

«Лично проследите, чтобы все люди из утвержденного списка получили эти средства. Речь идет о семьях наших ребят, отправившихся для участия в спецоперации в Украине. Мы все понимаем, какую важную задачу по защите нашей страны они сегодня выполняют. Поэтому военнослужащие и их семьи по всем вопросам должны быть у нас в приоритете. Реагируйте на любой сигнал о помощи. Если есть проблемы, не входящие в вашу компетенцию, но они доведены до вас, ставьте в известность меня, правительство — мы примем меры», — заявил Глава региона.

Ряд решений было принято по трудоустройству членов семей мобилизованных, а родным военнослужащего Малароева из-за сложной жизненной ситуации оказана единовременная материальная помощь в размере 50 тыс. рублей.

«В целях реализации вашего указа, мы также подготовили проект постановления правительства. Документ предусматривает предоставление одному из членов семьи мобилизованного мер социальной поддержки в размере 50% оплаты жилья, из расчета 18 кв. м на человека и коммунальных услуг в пределах норм потребления на одного человека», — сказал Муталиев.

Он также отметил, что для оперативного информирования членов семей мобилизованных о полагающихся им мерах социальной поддержки, Минтруд Ингушетии создал на официальном сайте раздел "«Социальная поддержка мобилизованных граждан». Также создан чат-бот в Telegram, в котором граждане могут проконсультироваться по вопросам, касающимся порядка и условий оказания помощи членам семей мобилизованных граждан. Более того, на сегодняшний день клиентские службы министерства вне очереди принимают членов семей мобилизованных и оказывают им бесплатную юридическую помощь в виде устного правового консультирования.

«Кроме всего перечисленного, в соответствии с вашим устным поручением об оказании помощи членам семей военнослужащих, погибших и без вести пропавших в ходе специальной военной операции на Украине, за счет внебюджетных источников финансирования им оказана материальная помощь в размере 20 тыс. рублей каждой семье», — подытожил Муталиев.

Напомним, что семьям мобилизованных по решению Калиматова выплачены по 100 тыс. рублей из резервного фонда Главы республики.