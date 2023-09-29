Благоустройство

До конца октября в Ингушетии завершат благоустройство 22 общественных территорий

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До конца октября в муниципалитетах Ингушетии планируется завершить благоустройство 22 общественных территорий, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Работы уже проведены на 9 из общественных пространств, еще на 10 они находятся в стадии завершения.

В частности, преобразованы общественные территории в сельском поселении Ольгетти Джейрахского района на улице имени Владимира Путина, в селе Аки-Юрт Малгобекского района по улице Шоссейная, Яндаре Назрановского района по улице Мальсагова. В селе Алхасты Сунженского района построено мини-футбольное поле.

В городах Назрани и Сунже работы завершены на 85%. Благоустраиваются семь территорий, в их числе — два сквера. В Малгобеке полностью преобразованы две улицы, на 95% завершены работы на третьей. В Магасе также завершается благоустройство двух пространств.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что реализация программы «Формирование комфортной городской среды» позволяет делать республику еще более привлекательной для жителей и гостей.

«Мы стремимся создать города и села, где людям будет комфортно и приятно находиться, где они смогут наслаждаться красивыми парками, скверами и улицами. Хочу отметить, что реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году идет опережающими темпами — до конца октября будет сдано большинство общественных территорий. Более того, почти половина из общего числа уже благоустроена. Это достойный результат, но совершенству пределов нет, поэтому в следующем году, уверен, показатели будут еще лучше», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

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