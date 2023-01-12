Безопасность

Дороги Магаса Ингушетии обрабатывают песко-соляной смесью

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В связи с ухудшением погодных условий в столице продолжаются работы на улично-дорожной сети, специалисты МКУ «ЖКХ города Магас» обрабатывают улицы противогололедными материалами, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как только столбик термометра опустился ниже нуля, вместе со снегом пришла и гололедица. Во избежание ДТП дорожные работники очищают от снега улицы, обрабатывают их песко-соляной смесью, задействована спецтехника.

«По поручению градоначальника Усмана Аушева обработка улиц проводится в круглосуточном режиме, так как необходимо обеспечить безопасное и комфортное передвижение на дорогах», — отметил директор МКУ «ЖКХ города Магас» Хасан Костоев.

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