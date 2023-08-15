Доспехи средневекового воина будут представлены в экспозиции музея ИЗО Ингушетии

По словам собеседника, в комплект доспехов входят шлем-мисюрка, кольчуга, налокотники, внутренняя одежда (рубашка, штаны), подкольчужная рубашка и обувь, а также ингушский щит — турс, и сабля. Всё это будет экспонироваться на постоянно действующем стенде, по которому экскурсоводы будут проводить лекции для посетителей.

Проект по воссозданию доспехов ингушского воина XVI века реализуется музеем совместно с заслуженным деятелем искусств Ингушетии Бекханом Дахкильговым. Как рассказал наш собеседник, несколько лет назад, изучая кольчугу легендарного полководца Хучбара Евлоева, Бекхан Дахкильгов решил создать ее точную копию, а также всего облачения средневекового ингушского воина. Эту идею поддержала директор музея ИЗО Любовь Тумгоева, и работа в рамках проекта по сохранению и восстановлению культурных ценностей ингушского народа началась.

В результате долгого кропотливого труда, который уже близится к завершению, Бекхан Дахкильгов добился максимального сходства с оригиналом. Уже сейчас мастер представил шлем, щит, саблю и кольчугу, в которой более 35 тысяч клепанных колец.

«Воссоздание доспехов ингушского воина является не только важным исследовательским проектом, но и способом сохранить и передать подрастающему поколению культурное наследие ингушского народа. Эти доспехи не только предметы военной экипировки, но и символ силы, героизма и национальной идентичности нашего народа», — отметил собеседник.