История Ингушетии

Доспехи средневекового воина будут представлены в экспозиции музея ИЗО Ингушетии

0

Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии планирует до конца года представить проект «Доспехи средневекового ингушского воина», сообщил нашему изданию представитель пресс-службы учреждения.

По словам собеседника, в комплект доспехов входят шлем-мисюрка, кольчуга, налокотники, внутренняя одежда (рубашка, штаны), подкольчужная рубашка и обувь, а также ингушский щит — турс, и сабля. Всё это будет экспонироваться на постоянно действующем стенде, по которому экскурсоводы будут проводить лекции для посетителей.

Проект по воссозданию доспехов ингушского воина XVI века реализуется музеем совместно с заслуженным деятелем искусств Ингушетии Бекханом Дахкильговым. Как рассказал наш собеседник, несколько лет назад, изучая кольчугу легендарного полководца Хучбара Евлоева, Бекхан Дахкильгов решил создать ее точную копию, а также всего облачения средневекового ингушского воина. Эту идею поддержала директор музея ИЗО Любовь Тумгоева, и работа в рамках проекта по сохранению и восстановлению культурных ценностей ингушского народа началась.

В результате долгого кропотливого труда, который уже близится к завершению, Бекхан Дахкильгов добился максимального сходства с оригиналом. Уже сейчас мастер представил шлем, щит, саблю и кольчугу, в которой более 35 тысяч клепанных колец.

«Воссоздание доспехов ингушского воина является не только важным исследовательским проектом, но и способом сохранить и передать подрастающему поколению культурное наследие ингушского народа. Эти доспехи не только предметы военной экипировки, но и символ силы, героизма и национальной идентичности нашего народа», — отметил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сокращение числа сельхозпредприятий привело к повышению их рентабельности — Глава Ингушетии
Рецидивисту из Ингушетии грозит до 15 лет заключения за попытку сбыть наркотики
Глава Малгобекского района Ингушетии ознакомился с ходом строительства школы в селе Южное
Производство мяса в Ингушетии выросло в почти 1,8 раза — Минсельхоз Ингушетии
Глава Ингушетии доложил Президенту России о текущей ситуации в республике
Ингушские школьники приняли участие в Международном детском культурном форуме
Сбившему насмерть пешехода водителю в Ингушетии вынесли приговор
В горной Ингушетии стартовала вторая смена всероссийского лагеря «Бейни»
У горной реки в Ингушетии нашли живым и здоровым пропавшего местного жителя
Медицинское сообщество Ингушетии готово оказать помощь пострадавшим в Дагестане людям
В хищении более 3 млн рублей подозревается директор строительной фирмы в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 