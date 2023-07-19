Древнюю мельницу в форме пятигранника с жерновами нашли в Ингушетии

«В архитектурном комплексе «Нижний Кяхк» выявлен памятник, ранее неизвестный науке и не включенный в перечень выявленных объектов культурного наследия Ингушетии. Он имеет форму пятигранника, предположительно, это древняя мельница, в дальнейшем требуется его детальное изучение», — сказал представитель учреждения.

По его данным, наиболее сохранившаяся высота памятника 2,50 м, на северо-западной стороне имеется уцелевший входной проем. В периметре объекта также найдены два жернова — мельничные каменные круги для размола зерна, один из них сохранил свою первоначальную форму, а второй разломлен на две части.

Материалы о памятнике направлены в комитет государственной охраны республики для принятия дальнейших мер реагирования. Исследование территорий башенных комплексов специалисты заповедника проводят в рамках плана работы по выявлению ранее неучтенных памятников архитектуры.

Напомним, в марте этого года указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова образован комитет государственной охраны объектов культурного наследия.

В регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет.

В новую программу вошла реставрация всех родовых башенных комплексов и коммуникаций. Кроме того, планируется строительство в горном районе отелей, кемпингов и других объектов, связанных с туристическим бизнесом. В горах будет построен альпинистский комплекс, полностью реконструирован детский лагерь «Эрзи», древний христианский храм «Тхаба-Ерды» и многое другое.

В горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. Планируется их реставрировать как на средства меценатов и тейпов, так и на бюджетные деньги.