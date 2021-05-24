Духовенство Ингушетии объяснило свою позицию по запрету для мусульман операций с криптовалютой

«Перед нами (духовенством, — ред.) ставили эти вопросы. Криптовалюта — это компьютерная программа. Речь идет о платежном средстве без физического выражения, как известно. То есть это не обычная торговля, например, на рынке, не обмен товарами, что мусульманину не запрещено. Легкие, ничем не подкрепленные деньги, они никогда не приносят благо», — отметил Хаштыров.

Он напомнил, что в Ингушетии почти вся продукция завозная.

«В то же время наши огороды запущены, заросли бурьяном. Об этом мы должны думать, а не о виртуальных деньгах. Когда человек трудится — это угодно Аллаху, и хлеб, который он добыл свои трудом, идет впрок его детям. Есть хадис Пророка (да благословит его и приветствует Аллах), что всякое сомнительное приводит в конце концов к харамному для правоверного мусульманина. Об этом идет речь», — сказал Хаштыров.

Богослов добавил, что совместный честный труд сближает людей, а такие виртуальные легкие деньги их ссорят.

«У нас уже был случай, когда к духовным лицам пришли разбираться по поводу этой самой криптовалюты. Один якобы установил компьютеры, другой ему недоплатил. Это только начало, опасаюсь, что таких обращений станет больше. Хочу обратить внимание на следующий факт: криптовалюта — пока еще и не деньги, и не товар. Когда она будет общедоступным, законодательно принятым платежным средством с государственной гарантией, тогда можно говорить о деньгах, но не сегодня. Поэтому, мы (Совет алимов, — ред.) призываем жителей республики не проводить никакие операции с криптовалютой», — подчеркнул Хаштыров.

Ранее, в апреле текущего года, как известно, ингушское духовенство выступило против продажи и покупки криптовалюты правоверными мусульманами.

«После тщательного исследования вопроса и консультаций мы пришли к единому мнению о запретности подобных действий для правоверного мусульманина», — сказал тогда газете «Ингушетия» представитель Совета алимов республики.