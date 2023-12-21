Два человека пострадали после ДТП с возгоранием автомобиля в Ингушетии
Двое жителей региона пострадали в ДТП с последующим возгоранием автомобиля на выезде из сельского поселения Плиево Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по республике.
«Ночью 20 декабря поступило сообщение о том, что на автодороге Плиево — Средние Ачалуки водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — рассказал собеседник.
По его словам, пострадавших на попутном транспорте доставили в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.
Отмечается, что причины и обстоятельства инцидента уточняются.