Два человека пострадали после ДТП с возгоранием автомобиля в Ингушетии

«Ночью 20 декабря поступило сообщение о том, что на автодороге Плиево — Средние Ачалуки водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил съезд в кювет», — рассказал собеседник.

По его словам, пострадавших на попутном транспорте доставили в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы в Назрани.

Отмечается, что причины и обстоятельства инцидента уточняются.