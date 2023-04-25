Двое жителей Ингушетии подозреваются в нападении на полицейского

По данным ведомства, 23 апреля текущего года на стационарном посту ДПС при въезде в столицу республики — Магас, сотрудником полиции был остановлен автомобиль с затемненными стеклами. В ходе проверки документов, водитель и пассажир машины применили насилие в отношении правоохранителя, после чего были задержаны.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в релизе.