Дворец спорта «Магас» возобновляет свою работу

«На данный момент руководство спортивного комплекса проводит работы по устранению нарушений норм пожарной безопасности. Кроме того, заключен договор на оказание услуг в области пожарной безопасности», — уточнили в пресс-службе. Руководство спорткомплекса пообещало в ближайшее время устранить все имеющиеся нарушения.

Как стало известно нашей газете, уже сегодня на большой арене дворца спорта продолжились матчи зимнего чемпионата республики по мини-футболу среди ветеранов министерств и ведомств.

Напомним, что 4 февраля 2022 года из-за грубых нарушений по иску регионального управления МЧС России работа дворца спорта «Магас» была приостановлена на 5 дней. Соответствующее постановление вынес суд.

Стоит отметить, что первый в Ингушетии универсальный дворец спорта «Магас», рассчитанный на 4 тысячи мест, введен в эксплуатацию в декабре 2016 года. Здание состоит из трех этажей, общей площадью 14,2 тыс. кв. м. Здесь работают секции гимнастики, бокса, а также различных видов единоборств. Кроме решения спортивных задач, комплекс выполняет функции культурно-развлекательного центра.