«Единая Россия» лидирует на выборах в местный парламент в Ингушетии с 80,77% голосов

У единороссов 80,77%, на второй позиции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (9,17%), у КПРФ — 5,05%, ЛДПР набрала 4,04%.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе избиркома республики, жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало, фактов нарушения избирательного законодательства не выявлено.

Для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу № 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В соответствии с законодательством, на территории республики выборы осуществляют республиканская избирательная комиссия, 9 территориальных избирательных комиссий городов и районов, а также 137 участковых избирательных комиссий. Общее количество избирателей в Ингушетии — 234 тыс. 870 человек. Выборы проходили 17-19 сентября.

Депутаты Народного собрания Ингушетии избирались по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система). Республиканский избирательный округ, по которому избирались депутаты Народного собрания региона, включал в себя всю территорию региона.

Количество замещаемых мандатов — 32. Действующий состав Народного собрания Ингушетии, избранный 18 сентября 2016 года, состоял из 32 депутатов, представляющих четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», ЛДПР.