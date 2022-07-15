Акция

Единороссы Ингушетии начинают сбор вязанных вещей для детей и пожилых людей Донбасса

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Единороссы Ингушетии призвали жителей республики принять участие во всероссийской акции партии «Бабушкина забота», которая проходит в рамках направления «Долголетие для всех» федерального партийного проекта «Старшее поколение».

«Цель акции — обеспечение теплыми вязаными изделиями нуждающихся детей и одиноких пожилых людей из Луганской и Донецкой народных республик. Скоро наступят холодные времена года, поэтому теплые вещи будут необходимы жителям освобожденных территорий», — отметили в пресс-службе ИРО ВПП «Единая Россия».

Принять участие в мероприятии могут «серебряные» волонтеры, люди старшего поколения с активной жизненной позицией. Необходимо принести вязаные изделия — варежки, носки, шарфы, свитера и другие вещи в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» по адресу: город Магас, улица Кайсына Кулиева, 15.

Все переданные изделия будут доставлены в центры гуманитарной помощи партии «Единая Россия» в ДНР и ЛНР.

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