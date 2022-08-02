Единороссы Ингушетии отправят на этой неделе 20 тонн муки жителям Донбасса

Он отметил, что республика с первых дней специальной военной операции оказывает помощь жителям и беженцам из ЛДНР.

«С первого же дня проведения спецоперации, «Единая Россия» в Ингушетии открыла оперативный штаб по оказанию гуманитарной помощи на базе региональной общественной приемной председателя партии. Для жителей освобожденных территорий было собрано и отправлено уже 7 автофур гуманитарной помощи общим весом более 143 тонн. В сборе гуманитарной помощи принимают участие депутаты всех уровней, предприниматели, неравнодушные жители республики. В основном это предметы первой необходимости, продукты длительного хранения, питьевая вода, одежда, игрушки и канцтовары для детей», — цитирует Картоев пресс-служба ИРО партии «Единая Россия».

Между тем, 60% гуманитарной помощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «ЕР». В ЛНР и ДНР работает уже 37 гуманитарных центров партии, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии.

Также, в рамках акции «Единой России» и министерства просвещения «Книги — Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.